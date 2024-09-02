Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da başkan Ali Çamlı ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Başkan Yardımcısı Yardımcısı Emir Akpınar, Asbaşkan Nurettin Açıkalın ve Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdeme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette; sarı-kırmızılı takımın Başkanı Ali Çamlı tarafından Devlet Bahçeli'ye, memleketi Osmaniye'nin plaka kodu olan '80' numaralı ve üzerinde adının yazdığı forma hediye edildi. MHP Lideri Bahçeli'de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayserispor'a başarılar diledi.