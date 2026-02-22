Haberler

Nurettin Açıkalın: 'Bugün belki de yılın en önemli 3 puanını aldık'
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takım için çok önemli bir 3 puan aldıklarını ve bu galibiyetin yılın en önemlilerinden biri olduğunu ifade etti. Açıkalın, takımın performansını övdü ve taraftardan destek istedi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada kendileri için çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Bugün belki de yılın en önemli 3 puanını kazandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, "Zor bir maç olacağını biliyorduk, zor da geçti. Ama oyuncularımızın verdiği mücadele, ortaya koyduğu karakter sonucu 3 puanı alarak ayrılıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan, belki de yılın en önemli puanını aldık bugün. Stresli ve gergin bir süreç, taraftarımızı anlıyorum. Ama bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bugün 3 puanı alarak daha verimli oyun oynayabildiğimizi de gösterebildik. Oyuncularımızı tebrik ettik, taraftarımızı tebrik ediyorum. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Takımımız oradan da 3 puan alarak şehrimize dönecektir. Kayserispor'un önemini her maç sonrası söylüyoruz. O yüzden bu takıma sahip çıkmayı herkese teklif ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
