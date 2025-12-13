Zecorner Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Son 3 maçta yenilmiyoruz, gol de yemiyoruz'

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Oyuncularımızın gösterdikleri oyunu, mücadeleyi tebrik ettim. Son 3 maçta yenilmiyoruz. Gol de yemiyoruz. Takımda toparlanma söz konusu" dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son 3 haftada gol yemediklerini hatırlatan Açıkalın, takımında toparlanma olduğunu söyledi. Başkan Açıkalın, "Çok eksiklerimizin olduğu bir maça çıktık. Özverili oynayan bir oyuncu grubumuz vardı. Alanyaspor iyi bir takım. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Oyuncularımızın gösterdikleri oyunu, mücadeleyi içeride de tebrik ettim. Son 3 maçta yenilmiyoruz. Gol de yemiyoruz. Takımda toparlanma söz konusu. Konyaspor maçından sonra devre arası var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eksik olan yerlerimiz var. Kulübemiz çok zayıf. Bugün de gördük. Orayı desteklememiz lazım. Teknik ekip çalışıyor. Devre arası gereken takviyeleri yapacağız. Yasaklarımızı kaldıracağız. Sağ bek, stoper, 6 yada 8 numara mevkiinde oynayan bir transferimiz olacak. Kadro yapısı önemli. Yabancı sayısı önemli. Yerli isim bulmak önemli. Bunları tamamladıktan sonra devre arası kampına yetiştirip ikinci yarı daha iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.