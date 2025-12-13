Haberler

Zecorner Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Son 3 maçta yenilmiyoruz, gol de yemiyoruz'

Zecorner Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Son 3 maçta yenilmiyoruz, gol de yemiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Alanyaspor ile oynanan 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın son 3 maçta gol yemediğini ve iyi bir mücadele sergilediklerini belirtti. Başkan, devre arası için transfer planlarını da açıkladı.

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Oyuncularımızın gösterdikleri oyunu, mücadeleyi tebrik ettim. Son 3 maçta yenilmiyoruz. Gol de yemiyoruz. Takımda toparlanma söz konusu" dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son 3 haftada gol yemediklerini hatırlatan Açıkalın, takımında toparlanma olduğunu söyledi. Başkan Açıkalın, "Çok eksiklerimizin olduğu bir maça çıktık. Özverili oynayan bir oyuncu grubumuz vardı. Alanyaspor iyi bir takım. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Oyuncularımızın gösterdikleri oyunu, mücadeleyi içeride de tebrik ettim. Son 3 maçta yenilmiyoruz. Gol de yemiyoruz. Takımda toparlanma söz konusu. Konyaspor maçından sonra devre arası var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eksik olan yerlerimiz var. Kulübemiz çok zayıf. Bugün de gördük. Orayı desteklememiz lazım. Teknik ekip çalışıyor. Devre arası gereken takviyeleri yapacağız. Yasaklarımızı kaldıracağız. Sağ bek, stoper, 6 yada 8 numara mevkiinde oynayan bir transferimiz olacak. Kadro yapısı önemli. Yabancı sayısı önemli. Yerli isim bulmak önemli. Bunları tamamladıktan sonra devre arası kampına yetiştirip ikinci yarı daha iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
title