Kayserispor Başkanı Açıkalın: İstifa Düşüncem Yok

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Zorlu bir mücadeleyi tamamladık. Kazanmak istiyorduk. Kazanmalıydık ama futbol böyle bir şey. Girdiğimiz pozisyonlar var, bunları gole çeviremedik" dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Zorlu bir mücadeleyi tamamladık. Kazanmak istiyorduk. Kazanmalıydık ama futbol böyle bir şey. Girdiğimiz pozisyonlar var. Bunları gole çeviremedik. Ama güzel mücadele vardı. Ben buradan oynayan oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Beşiktaş maçında ben de eleştirmiştim. Mücadele düştüğü zaman yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bugün ben verilen mücadeleden memnunum. Böyle oynadığımız sürece Kayserispor'un 3 puanı alacağı günlerin çok uzak olmadığını biliyorum. Daha iyi olacak. Takımımız artık oturuyor. Futbol şansını bugün bizimle olmadığını düşünüyorum. Son vuruşlarımızı gerçekleştirip neticeye çeviremedik. Bu maçtan 1 puanla ayrılıyoruz. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Arkadaşlarımız inşallah oradan güzel bir neticeyle gelir" diye konuştu. Taraftarın teknik direktör Markus Gisdol'a 'istifa' tezahüratları yapmasının sorulması üzerine, "Ben bu kulübün başkanı olduğum gibi taraftarıyım da. Ben de üzülüyorum. Yani ben de isterim buradan 3 puan alalım. Rakibimiz 9 kişi kalmış. Böyle güzel bir oyun oynamışız. Uzun zamandır istediğimiz bu hızda bir oyundu. Ben de istiyorum. Taraftarlarımız tepki gösterebilir. Haklı da olabilirler. İstifa tepkileri taraftarın yorumudur" yanıtını verdi.

"İSTİFA DÜŞÜNCEM YOK"

Başkan Nurettin Açıkalın'ın, istifa edeceği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine ise, "Bir istifa düşüncem yok. Herhangi bir istifa aklımdan geçmedi. Böyle bir şey konuşmadım, düşünmedim. Çıkan haberler asılsız. Bugün takımımızı beğendim. Ben daha iyi olacağımıza da inanıyorum. Alışmaları gereken durumlar vardı. Eksiklerimiz vardı. Hala eksiklerimiz var, bir stoperimiz eksik, bir orta sahamız eksik, sakatlık durumları var. Yani hala eksiklerimiz var ama eksik olması Kayserispor'un herhangi bir şekilde bahane üretmesini gerektirmez. Eksik herkesin her takımda olabilir. Bu bu forma altında oynayan her oyuncu o eksikliği gidermek durumundadır. Bunu da yaparlar. Ben bugün geldiğimiz noktada takımdan ve oyuncularından oynadığı oyundan memnunum" dedi.