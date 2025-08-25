Kayserispor Başkanı Açıkalın: Eksikliklerimizi En Kısa Sürede Gideririz

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, en kısa sürede takımın eksikliklerini tamamlayacaklarını söyledi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumundaki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Açıkalın, takımın eksik yanları olduğunu belirterek "Genel olarak takımımız, takım şeklinde oynamayı bir şekilde başardı ama son vuruşlarımızda özellikle ceza sahasında etkili olamadığımız anlar oldu. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Bilet fiyatları gündem olmuştu. Bugün maça ilgiyi nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Açıkalın, "Görüldüğü üzere stadımız doluydu. Biz hemşehrilerimizden destek anlamında fiyat açıklaması yaptık. Maç öncesi de söylemiştim. Yani bu stadyumda 1600 kişi misafir arkadaşlar. Geri kalanı Kayserili hemşehrilerimiz. Onlar da takımına sahip çıktı." diye konuştu.

Takıma takviye konusunda da değinen Açıkalın, transfer yapmanın "uzun ve meşakkatli" olduğunu, takım için en değerli oyuncuyu kadroya kazandıracaklarını dile getirdi.

Transferlerden memnun olduğunu vurgulayan Açıkalın, "Mücadele ettikten sonra hatalar olabilir. Bu çalışarak düzeltilebilir. Sonuçta 2 haftadır beraber oynayan bir ekipten bahsediyoruz. Hiçbir takım yüzde 100 hazır değil. Bizim de çalışmaya ihtiyacımız olduğu aşikar. Teknik yetkililerin bunu kısa sürede gidereceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.