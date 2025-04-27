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Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Düşme Potasında Olmakta Bile Umudumuz Vardı'

Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Düşme Potasında Olmakta Bile Umudumuz Vardı'
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Kayserispor, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek son haftalardaki başarılı çıkışını sürdürdü. Başkan Nurettin Açıkalın, futbolculara ve taraftara teşekkür ederek, takımın geleceği hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, "Kayserispor son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. ' Kayserispor düşer mi, düşmez mi?' soruları geldiğinde de çok abesle iştigal bulmuştum. Futbolcularımız bu soruya sahada cevap verdiği için tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarının açıklamalarında bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Kayserispor son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. 'Kayserispor düşer mi, düşmez mi?' soruları geldiğinde de çok abesle iştigal bulmuştum. Futbolcularımız bu soruya sahada cevap verdiği için tek tek teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca seyircimize teşekkür ediyorum. Mükemmel bir seyircimiz vardı. Kayserispor taraftarına teşekkür ediyorum. Şehrimiz birlik beraberlik örneğini tüm Türkiye'ye sergiliyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Kayserispor daha iyi daha güzel yerlerde olsun istiyoruz. Son haftalarda böyle kritik maçlar yaşamak istemiyoruz. Maçlara 'sahada kazanalım' diye çıkıyoruz. Aklımızdan başka bir şey geçmiyor. Bunu maç ayrımı yapmadan yapıyoruz. Bugün ki maç ta bizim için normal bir maçtı ve 3 puanımızı aldık. Rehavete kapılmadan, önümüze bakıyoruz. Önümüzde zorlu bir Alanya deplasmanı var. Orada da güzel bir mücadelemizi vereceğiz. Bitti gözüyle bakıp rehavete kapılmak istemiyoruz. Düşme potasında olduğumuzda da bu düşmeyeceğimize inanıyorduk. Ligde kalacağımızı planlayarak önümüzdeki sezonun planlarını yapıyoruz. Transfer tahtasının kapalı olmasına konu borçlarımız var. Bunları da inşallah en kısa zamanda ödeyip, transferlerimizi yapıp yeni sezona daha güzel, daha başarılı başlayacağımıza inanıyorum" dedi.

'TALHA BİZİM ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCUMUZ'

Talha Sarıaslan'ın son dakikalarda kaçırdığı pozisyonun sorulması üzerine Başkan Açıkalın, "Bunlar bizim değerli gençlerimiz. Fenerbahçe maçında çok güzel bir gol attı. Hata da yapabilir. Hata yapa yapa hata yapmamayı öğrenecekler. Talha bizim çok önemli bir futbolcumuz. Kayserispor'da ve Türk futbolunda geleceği olan bir futbolcu" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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