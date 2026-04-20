Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Son 4 maçta kenetlenmeliyiz"

Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, takımın son haftalarda yaşadığı kötü sonuçların ardından camiayı dayanışmaya ve destek olmaya çağırdı. Başkan Açıkalın, ligde kalabilmek için son 4 maçı kazanmaları gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Ligde son 4 haftaya girilirken Başkan Nurettin Açıkalın yazılı bir açıklama yaparak, camiayı birlik olmaya ve desteğe davet etti. Başkan Açıkalın, "Bugünkü kritik maçta maalesef kaybettik. Önümüzdeki 4 maçı kazanarak ligde kalmak adına yarından itibaren gerekli görüşmeleri yaparak radikal kararlar alıp enerjimizi ve gücümüzü tekrar toplamaya gayret edeceğiz. Sezon başından itibaren yaşadığımız kötü günlerin ve büyük şanssızlıkların karşısında yine birlik ve beraberlik ile duracağız. Biz inanıyoruz ki olanda da, olmayanda da hayr vardır. Biz büyük bir camiayız. Unutmayalım ki yiğit düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir. Tüm camiamızdan hepimiz adına özür diliyor, tüm şehri son 4 maçta kenetlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

