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Kayserispor, Başakşehir'e Karşı İlk Yarıda Önde

Kayserispor, Başakşehir'e Karşı İlk Yarıda Önde
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Trendoyl Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 44. dakikada Carlos Mane'nin golüyle 1-0 Kayserispor'un üstünlüğünde sona erdi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Paitek'in pasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

13. dakikada Kartal Kayra'nın serbest vuruşunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

23. dakikada Ramazan'ın ortasında topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

36. dakikada Cardoso'nun indirdiği topa Lima ters vuruş yaptı. Kaleye yönelen top direğin üzerinden dışarı çıktı.

39. dakikada Kartal Kayra'nın ortasında topa yükselen Karimi'nin vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

44. dakikada Bourabi'nın ara pasında topla buluşan Mane düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Ali Şanalan, Esat Sancaktar, Suat Güz

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Carlos Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan, Yaw Ackah, Eray Özbek, Hasan Ali Kaldırım, Baran Ali Gezek, Bahoken

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Miguel Crespo, Yusuf Sarı, Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Christopher Operi, Berat Özdemir, Djalo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Ivan Brnic, Keny

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Carlos Mane (dk. 44) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Bourabia, Kartal Kayra (Kayserispor), Ousseynou Ba, Kemen (Başakşehir) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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