Zecorner Kayserispor'un, Antalya kampı belli oldu

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un, ikinci devre hazırlıklarını sürdüreceği Antalya kampı programı belli oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında 15 puan toplayarak 16'ncı sırada yer alan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa girecek. Bugün başlayacak kamp 11 Ocak'ta sona erecek. Sarı-kırmızılı takım kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynayacak. İç Anadolu ekibi bu kapsamda ilk olarak 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşılaşacak. İç Anadolu ekibi kamptaki ikinci hazırlık maçından ise Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno'nun rakibi olacak. Öte yandan, Kayserispor'un kamp programı kapsamında teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yaparak, Antalya kampına yetiştirmesi bekleniyor.