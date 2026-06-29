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Kayserispor, altyapısından yetişen Kayra Cihan ile sözleşme imzaladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor, altyapısından yetişen futbolcu Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, altyapısından yetişen futbolcu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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