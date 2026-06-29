Kayserispor, altyapısından yetişen Kayra Cihan ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, altyapısından yetişen futbolcu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.