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Kayserispor alt yapısı Tekin'e emanet

Kayserispor alt yapısı Tekin'e emanet
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Kayserispor Kulübü, altyapı genel koordinatörlüğüne deneyimli antrenör Sebahattin Tekin'i atadı. Kulüp, altyapıya verdiği önemi vurgulayarak genç yeteneklerin geliştirilmesini hedefliyor.

Kayserispor Kulübü, alt yapı genel koordinatörlüğüne antrenör Sebahattin Tekin'i getirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, alt yapıya daha fazla önem vermeye başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, altyapı genel koordinatörlüğü için Sebahattin Tekin ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün altyapı yapılanması kapsamında, futbolun çeşitli kademelerinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan sayın Sebahattin Tekin, Kayserispor Altyapı Genel Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Altyapımızın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, yetenekli genç futbolcularımızın Türk futboluna kazandırılması ve sürdürülebilir bir futbol ekolünün oluşturulması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek olan sayın Tekin'e yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada, "Kayserispor olarak geleceğimizi altyapıda gördüğümüzü bir kez daha vurgularken, gençlerimize yatırım yapmaya ve kulübümüzün yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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