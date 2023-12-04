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Kayserispor'a prim sözü veren Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki

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Kayserispor'un Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, soyunma odasına bağlanarak sarı-kırmızılı futbolculara prim ödeyeceğini açıkladı. Özhaseki'nin prim hamlesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterirken, "Özhaseki seçime yaklaşırken seçim diline geçiş yaptı, 'İşine baksın falan'.Ben işimi biliyorum sayın Özhaseki de işini bilsin. Mesela maçtan sonra prim dağıtmasın işini yapsın." dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 kazandı. Mücadelenin ardından Kayserili olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, soyunma odasına bağlanarak Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın belirleyeceği prim miktarını ödeyeceğini söylemişti. Özhaseki'ye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

"PRİM DAĞITACAĞINA BAKANLIK YAPSIN"

FOX TV'de konuşan İmamoğlu, Özhaseki ile ilişkiniz nasıl sorusuna, "İlişkimiz makul başladı ama sayın Özhaseki sonradan başka bir yol tercih etti. Seçime yaklaşırken seçim diline geçiş yaptı, işine baksın falan filan. Ben işimi biliyorum sayın Özhaseki de işini bilsin. Mesela maçtan sonra prim dağıtmasın işini yapsın, şehircilik bakanlığı yapsın." dedi.

ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor maçı sonrası Özhaseki, Kayserispor soyunma odasına bağlanarak, "Maça gelmek istiyordum ama kısmet olmadı. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi orada yakışan neyse Ali hocam söylesin, ben ödeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mehmet Özhaseki Ekrem İmamoğlu Politika Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Hikmet Cakir:

istanbul lulara bildirilir yerel secim yaklasti EKO istanbul sahalarina geri dönüs yapti istanbul lulara hayirli olsun

Yanıtla10
Serkan kılıç :

Adam kayserinin normal degilmi galibiyete harçlık dağıtmış normal birsey ben eski futbolcuyum alışıldığı birsey

Yanıtla11
SMMM:

akp den tüccarlık beklenir zaten.

Yanıtla41
sade vatandaş:

imamoğlu kıskanmasın sayın hasekiyi tebrik ederim kayserinin kaynaklarını kayseriye harcıyor vazifesini çok iyi şekilde yapıyor

Yanıtla54
Hamit Gündoğdu:

Bu vaadi Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarı da okudu...nokta..

Yanıtla44
Serkan kılıç :

Sizede prim veren vardır merak etme adam kanserine prim vermiş ne var bunda kayserinin gelip sizemi verecek

10
VATANSEVER:

ULA EKREM NE DİYİN ANLAŞILMIYOR

Yanıtla85
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