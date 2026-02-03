Haberler

Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Kayserispor, son 6 maçında galip gelemedi. 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puanda kalan takım, küme düşme hattında zor günler geçiriyor.

Kayserispor süper ligde 6 maçtır galip gelemedi. Sarı kırmızılılar, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son galibiyetini sahasında 29 Kasım 2025 tarihinde oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 1-0'lık sonuçla alan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor bu süreçte Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'a ise mağlup oldu. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Kayserispor 15 puanda kaldı ve küme düşme hattı içerisinde kaldı.

Kayserispor, ligin 21. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. - KAYSERİ

