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Kayserispor 4. galibiyetini aldı

Kayserispor 4. galibiyetini aldı
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Kayserispor ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti.

Kayserispor ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar dış sahada oynadığı 4'üncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. İstanbul deplasmanında Esenler Erokspor'u Daniel Moreno (2) ve Taulant Seferi'nin golleri ile yenen Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 6 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor 13 puan topladı.

Dış sahada 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar 10 puan topladı. Kayserispor bu sezon deplasmanda Vanspor, Iğdır FK ve Esenler Erokspor'u mağlup ederken Fatih Karagümrük ile berabere kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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