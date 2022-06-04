Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi - Haberler

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Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi

Geride kalan sezon kalesinde 61 gol yiyen Yukatel Kayserispor'da 4 kaleci forma giydi.

Geride kalan sezon kalesinde 61 gol yiyen Yukatel Kayserispor'da 4 kaleci forma giydi.

Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de 61 gol yedi. Sezonun ilk maçında kaleyi Doğan Alemdar korurken, 2. haftadan itibaren ise Rumen kaleci Silviu Lung kaleyi devraldı. Kayserispor'da bu sezon Doğan Alemdar, Silviu Lung, Cenk Gönen ve Bilal Bayazıt eldiven giyen isimler oldu. Doğan Alemdar 1 maçta 3 gol, Lung 30 maçta 46 gol, Bilal Bayazıt 5 maçta 10 gol yerken, Cenk Gönen de 2 maçta 2 gol yedi.

Silviu Lung, geride kalan sezon da en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer aldı. Rumen file bekçisi, geride kalan sezon Başakşehir (2), Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep, Sivasspor ve Altayspor, maçlarında gol yemedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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