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Kayserispor sezonu açtı

Kayserispor sezonu açtı
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Süper Lig'den 11 yıl aradan sonra küme düşen Kayserispor, 2026-2027 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaparak hazırlıklara başladı.

SÜPER Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaparak hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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