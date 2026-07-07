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Kayserili nişancılardan Türkiye Kupası'nda çifte takım başarısı

Kayserili nişancılardan Türkiye Kupası'nda çifte takım başarısı
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Mersin Erdemli'de düzenlenen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda Kayserili sporcular, U12 Kadınlar ve U15 Erkekler kategorilerinde takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Mersin Erdemli'de düzenlenen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular, U12 Kadınlar ve U15 Erkekler kategorilerinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

30 Haziran - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Mersin Erdemli'de gerçekleştirilen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda Kayserili sporcular, elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı. Şampiyonada mücadele eden sporcular U12 Kadınlar kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olurken, U15 Erkekler kategorisinde de takım halinde Türkiye üçüncülüğü elde ederek çifte başarıya imza attı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Kupası'nda elde edilen bu önemli başarıda emeği bulunan Antrenörler Mehmet Avcı ve Ahmet Bayrak ile dereceye giren tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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