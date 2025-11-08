Kayserili Sporculardan Balkan Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası Finalleri'nde Kayserili sporcular Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, performanslarıyla büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyona finalinde rakiplerini geriden bırakan Mustafa Yiğit Dur; Yer Aleti Altın Madalya (Balkan Şampiyonu), Takım ve Atlama Masası Gümüş Madalya ve Genel Tasnif Bronz Madalya kazanırken, Hüseyin Emir ise Takım, Paralel, Barfiks Gümüş Madalya ile Genel Tasnif Atlama Bronz Madalya elde etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları tebrik etti. Kabakcı; "Ülkemizi gururla temsil eden sporcularımız toplamda 9 madalya ile döndüler. Başarılı sporcularımızı ve antrenörleri Baran Atay ve Mehmet Bilgin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ