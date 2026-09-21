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Kayserili sporcular Zagreb'de şampiyon oldu, Zümra Çetintaş en iyi sporcu seçildi

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Kayserili sporcular Zagreb'de şampiyon oldu, Zümra Çetintaş en iyi sporcu seçildi
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Lİ-Ning Zagreb Youth 2026 Turnuvası'nda Kayserili sporcular farklı yaş kategorilerinde şampiyonluk ve dereceler elde etti. U-11 tek ve çift kızlar kategorilerinde şampiyon olan Zümra Çetintaş, turnuvanın 'En İyi Sporcusu' seçildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Lİ-Ning Zagreb Youth 2026 Turnuvası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, farklı yaş kategorilerinde şampiyonluk ve dereceler elde etti. Zümra Çetintaş, turnuvanın "En İyi Sporcusu" seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Lİ-Ning Zagreb Youth 2026 Turnuvası, Türk sporcuların önemli başarılarına sahne oldu. Turnuvada farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, elde ettikleri derece ve şampiyonluklarla Türkiye'yi gururlandırdı. U-11 tek kızlar kategorisinde Zümra Çetintaş şampiyon, Eylül Çerezci ikinci, Asya Duru Ülger ise üçüncü oldu. U-11 Çift Kızlar kategorisinde ise Zümra Çetintaş ve Eylül Çerezci, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. U-13 Tek Kızlar kategorisinde Medine Ecrin Şahin üçüncü olurken, U-13 Çift Kızlar kategorisinde Ravzanur Coşar & Medine Ecrin Şahin ikinci, Fatma Gül & Ecrin Ela Boyraz ise üçüncü oldu. Turnuvada başarılı performansıyla dikkat çeken Zümra Çetintaş ise organizasyonda "en iyi sporcu" seçilerek elde ettiği şampiyonlukların yanı sıra özel ödülle de başarısını taçlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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