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Kayserili Sporcular WTT Doha'da Altın Madalya Kazandı

Kayserili Sporcular WTT Doha'da Altın Madalya Kazandı
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Katar'da düzenlenen WTT Doha Masa Tenisi Turnuvası'nda, Kayserili sporcular U15 Çift Erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Görkem Öçal ve Kenan Eren Kahraman, finalde rakiplerini 3-1 yenmeyi başardı.

Katar'da düzenlenen WTT Doha Masa Tenisi Turnuvasında mücadele eden Kayserili sporcular, çift erkeklerde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

25 Ocak ile 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Katar'da düzenlenen WTT Doha Masa Tenisi Turnuvasında Kayserili sporcular altın madalya kazandı. U15 Çift Erkekler final mücadelesinde Görkem Öçal ve Kenan Eren Kahraman rakiplerini 3-1 yenerek birinciliği elde etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada altın madalyaya ulaşan sporcular ve antrenörleri tebrik edildi. Açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörleri Kemal Balım ile Halil Adak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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