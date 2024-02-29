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Kayserili Sporcular Okullar Arası Grup Karate Müsabakalarında Başarı Elde Etti

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Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Grup Karate Müsabakaları'nda mücadele eden Kayserili sporcular 3 birincilik, 1 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti. Bu başarıyla Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandılar.

Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Grup Karate Müsabakaları'nda mücadele eden Kayserili sporcular 3 birincilik, 1 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti.

Okullar Arası Grup Karate Müsabakaları Tokat'ta yapıldı. Yapılan müsabakalarda Kayserili sporcular 3 birincilik, 1 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek, 23-24 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ve antrenörünü sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Tokat'ta mücadele ederek derece yapan sporcular ise şu şekilde:

Alper Güneş 58 kilogram Kumitede birinci, Ahmet Talha Aykaş 50 kilogram Kumitede birinci, Fatih Berat Turhan 38 kilogram Kumitede birinci, Emirhan Demir 46 kilogram Kumitede ikinci, Muhammet Eren Deniz Katada üçüncü, Fatma Nur Yiğit Katada üçüncü, Fatma Nur Yağmur 52 kilogram Kumitede üçüncü, Haktan Arda Güney 42 kilogram Kumitede üçüncü, Sines Canbek 40 kilogram Kumitede üçüncü, Ahmet Yavuz Özsakin +58 kilogram Kumitede üçüncü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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