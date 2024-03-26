Kayserili Sporcular Okul Sporları Karate Türkiye Birinciliğinde 4 Madalya Kazandı

İzmir'de düzenlenen Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Birinciliğinde Kayseri'yi temsil eden sporcular 4 madalya kazandı.

Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayserili sporculardan 58 kiloda Alper Güneş Türkiye ikincisi olurken, Küçükler kategorisinde Muhammet Eren Deniz 46 kilo, Yıldızlar Kategorisinde Emirhan Demir ve 40 kilo Yıldızlar Kategorisinde Sines Canbek Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ