Kayserili Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Önemli Başarılar Elde Etti

12-17 Temmuz 2025 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası müsabakalarına katılan Kayserili sporcular, önemli dereceler elde etti.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'na Kayserili sporcular aldıkları dereceler ile damga vurdu. Kayserili sporculardan Yıldız A Kadınlarda Hale Derya Eroğlu Türkiye 3.'sü, Genç Kadınlar Takımda Arzu Naz Yılmaz, Elif Er, Nisa Ateş Türkiye 4.'sü Yıldız A Erkek Takım olarak Selim Karahan, Mehmet Furkan Ayasilli, Cemil Kerem Adıgüzel Türkiye 3.'sü Yıldız B Erkek takım olarak Muhammed Yasir Aydın, İbrahim Bugur, Mustafa Ağah Ekinci Türkiye 3.'sü oldu.

Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve Antrenörleri Mehmet Avcı ile Ahmet Bayrak'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ