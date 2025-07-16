Kayserili Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Önemli Başarılar Elde Etti

Kayserili Sporcular Havalı Silahlar Kupası'nda Önemli Başarılar Elde Etti
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'na katılan Kayserili sporcular, çeşitli kategorilerde önemli dereceler elde etti. Yıldız A Kadınlar Türkiye 3.'sü Hale Derya Eroğlu ve Yıldız A Erkek takımı Türkiye 3.'sü Selim Karahan, Mehmet Furkan Ayasilli, Cemil Kerem Adıgüzel gibi sporcular başarı gösterdi.

12-17 Temmuz 2025 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası müsabakalarına katılan Kayserili sporcular, önemli dereceler elde etti.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'na Kayserili sporcular aldıkları dereceler ile damga vurdu. Kayserili sporculardan Yıldız A Kadınlarda Hale Derya Eroğlu Türkiye 3.'sü, Genç Kadınlar Takımda Arzu Naz Yılmaz, Elif Er, Nisa Ateş Türkiye 4.'sü Yıldız A Erkek Takım olarak Selim Karahan, Mehmet Furkan Ayasilli, Cemil Kerem Adıgüzel Türkiye 3.'sü Yıldız B Erkek takım olarak Muhammed Yasir Aydın, İbrahim Bugur, Mustafa Ağah Ekinci Türkiye 3.'sü oldu.

Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve Antrenörleri Mehmet Avcı ile Ahmet Bayrak'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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