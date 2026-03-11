Haberler

Kayserili karateciler Bulgaristan'da kürsüye ambargo koydu

Kayserili karateciler Bulgaristan'da kürsüye ambargo koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaria Open Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili karateciler, toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile Türkiye'ye döndüler.

Bulgaristan'da düzenlenen Bulgaria Open Şampiyonası'na Kayserili karateciler damga vurdu. Kayseri'den şampiyonaya katılan sporcular toplamda 10 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu.

Bulgaria Open Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile Türkiye'ye döndüler. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü forması altında yarışan sporculardan Mahmut Arslan, Berra Sultan Yücel ve Rabiya Nur Korkutan altın madalya kazanırken, Fatma Koçak ile Kibar Eylem Altuntaş ise gümüş madalya aldı. Şampiyonada Eslem Özbek, Mustafa Yüreğiçatal, Hasan Efe Yiğittürk, Fatma Nur Yağmur ve Yunus Emre Pusatlıoğlu ise bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile, dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörleri Fatih Güneş'i tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi