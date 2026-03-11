Kayserili karateciler Bulgaristan'da kürsüye ambargo koydu

Bulgaristan'da düzenlenen Bulgaria Open Şampiyonası'na Kayserili karateciler damga vurdu. Kayseri'den şampiyonaya katılan sporcular toplamda 10 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu.

Bulgaria Open Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile Türkiye'ye döndüler. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü forması altında yarışan sporculardan Mahmut Arslan, Berra Sultan Yücel ve Rabiya Nur Korkutan altın madalya kazanırken, Fatma Koçak ile Kibar Eylem Altuntaş ise gümüş madalya aldı. Şampiyonada Eslem Özbek, Mustafa Yüreğiçatal, Hasan Efe Yiğittürk, Fatma Nur Yağmur ve Yunus Emre Pusatlıoğlu ise bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile, dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörleri Fatih Güneş'i tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı