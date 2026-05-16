Veteran judoculardan 2 bronz madalya

Ankara'da düzenlenen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Ahmet Koparan ve Gökhan Doğan, bronz madalya kazanarak uluslararası şampiyonalara katılmaya hak kazandı.

Ankara'da düzenlenen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı. Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporculardan; Ahmet Koparan, M8 73 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Emniyet Erva Spor Kulübü antrenörü Gökhan Doğan ise yine M2 81 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. İki sporcu, elde ettikleri derecelerle Dünya, Avrupa ve Balkanlar Şampiyonalarında yarışmaya hak kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; "Sporcularımızı göstermiş oldukları üstün performans ve elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, uluslararası arenada da başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri ile sporcuları tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
