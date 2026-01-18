Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu
Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Çağdaş Kaya, 59 kilo sıkletinde 165 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuyu tebrik etti.
Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Taşkaya Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya; 59 kg sıkletinde 165 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcumuzu ve Antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri ile kutladı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor