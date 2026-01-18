Haberler

Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu

Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Çağdaş Kaya, 59 kilo sıkletinde 165 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuyu tebrik etti.

Kayserili Halterci Çağdaş Kaya; 59 kilo sıkletinde 165 kilo kaldırarak, Türkiye Şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Taşkaya Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya; 59 kg sıkletinde 165 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcumuzu ve Antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri ile kutladı. - KAYSERİ




