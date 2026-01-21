Minderde Kayseri rüzgarı

Yozgat'ta düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda Kayserili sporcular 1 altın, 2 bronz madalya kazanırken 10 sporcu da grup elemelerini geçti.

U17 Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Şeker Erva Spor Kulübü'nden Muhammet Reşit Yörük 65 kg'da birinci, Kayserili sporcular Eyüp Elbar Çelik 60 kg'da, Mustafa Acun ise 48 kg'da üçüncü oldu.

Öte yandan müsabakalar sonunda Kayseri Bölgesi'nden 10 güreşçi grup elemelerini geçerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ