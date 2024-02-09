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Kayserili Futbolcu Ertaç Bağçı, Spartak Varna Takımına Transfer Oldu

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29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertaç Bağçı, Bulgaristan 2. Lig takımlarından Spartak Varna takımına transfer oldu. Bağçı, yeni takımı ile 6 aylık sözleşme imzaladı ve şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı, Bulgaristan 2. Lig takımlarından Spartak Varna takımına transfer oldu.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertaç Bağçı yeni takımı Spartak Varna takımı ile resmi sözleşmeyi imzaladı ve takıma dahil oldu. Spartak Varna takımı Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov'un onayı üzerine transfer edilen Ertaç Bağçı, Bulgaristan ekibi ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Spartak Varna takımı ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Ertaç Bağçı, "Transferimde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Spartak Varna takımı ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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