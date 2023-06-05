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Kayserili bisikletçiler şampiyonada şehirlerini temsil edecek

Kayserili bisikletçiler şampiyonada şehirlerini temsil edecek

Spor Haberleri

Kayseri Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi, Türkiye Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Kayseri Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi, Türkiye Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Bisiklet takımları Türkiye Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası'na katılmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden uğurlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek takımlara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi Türkiye Spor Haberler

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