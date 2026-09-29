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Kayserili bisikletçiler Manisa'daki finalde U17'de Türkiye şampiyonluğu kazandı

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Kayserili bisikletçiler Manisa'daki finalde U17'de Türkiye şampiyonluğu kazandı
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Manisa'daki Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı'nda Kayserili sporcular derece aldı. 8 etap sonunda U17 kadınlarda Berranur Erden Türkiye şampiyonu, Beyzanur Çemç Türkiye ikincisi, U17 erkeklerde Metin Uğur ise Türkiye ikincisi oldu.

Manisa'da düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı'nda Kayserili sporcular önemli dereceler elde etti. 8 etap sonunda U17 kadınlarda Berranur Erden Türkiye şampiyonu olurken, Beyzanur Çemç Türkiye ikinciliğini kazandı.

Manisa'da düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı'nda mücadele eden Kayserili sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attı. Şampiyonanın kısa parkur yarışında U17 kadınlar kategorisinde yarışan Beyzanur Çemç birinci, Melisa Aykaç ise üçüncü oldu. U17 erkekler kategorisinde ise Metin Uğur ikinci, Buğrahan Karatay üçüncü sırada yer aldı. Final etabının U17 kadınlar kategorisinde Beyzanur Çemç birinciliği elde ederken, Berranur Erden ikinci oldu.

Sezon boyunca gerçekleştirilen 8 etap sonunda U17 kadınlar kategorisinde Berranur Erden Türkiye şampiyonu, Beyzanur Çemç ise Türkiye ikincisi oldu. U17 erkekler kategorisinde Metin Uğur Türkiye ikinciliğini elde ederken, Buğrahan Karatay sezonu Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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