Kayserili badmintonculardan büyük başarı

Hatay'da düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Yiğitcan Erol Türkiye şampiyonu olurken, Yazgan Çalışır Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Hatay'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti. Kayseri Badminton Spor Kulübü sporcularından Yiğitcan Erol Türkiye Şampiyonu, Yazgan Çalışır ise Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı. Elde edilen derecelerle Kayseri badmintonunun ulusal arenadaki başarısı bir kez daha ortaya konulurken, sporcuların azmi ve mücadeleleri takdir topladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcuların başarısında emeği bulunan antrenörler, aileler ve destekçilere teşekkür edilirken, Kayseri'de sporun her branşında başarı için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı