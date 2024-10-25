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Kayserili Alptekin Canözkün, 2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi'nde Şampiyon Oldu

Kayserili Alptekin Canözkün, 2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi'nde Şampiyon Oldu
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Bilardo 2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi 2. Etap müsabakalarında Kayserili milli sporcu Alptekin Canözkün, şampiyon unvanını kazandı. 13-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen müsabakalara 315 sporcu katıldı.

2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi 2. Etap müsabakaları sonunda Kayserili Milli Sporcu Alptekin CanözkünTürkiye Şampiyonu oldu.

Bilardo 2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi müsabakaları Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Ankara Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 13-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye Geneli 315 sporcunun katıldığı 2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi 2. Etap müsabakaları sonucunda Kayserili Milli Sporcu Alptekin Canözkan şampiyon oldu.

Daha önce U-21 ve U -25 kategorilerinde Türkiye Şampiyonlukları bulunan milli sporcu büyükler kategorisinde ilk Türkiye Şampiyonluğunu 23 yaşında kazanmış oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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