Kayserigücü Avanos kampını galibiyetlerle tamamladı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü'nün Avanos kampı sona erdi. Kayserigücü, oynadığı iki hazırlık karşılaşmasını da kazanarak göz doldurdu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü'nde Avanos kampı sona erdi. Kayseri ekibi kamp sürecinde oynadığı iki hazırlık karşılaşmasını da kazanarak göz doldurdu.

Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü'nün 3 gün süren Avanos kampı sona erdi. Sarı siyahlı ekip, buradaki ilk hazırlık maçında BAL ekiplerinden Karaman Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadelenin baskın tarafı olan Kayserigücü, bu karşılaşmayı 3-1 kazandı. Kayserigücü; ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Nevşehir U19 Takımı karşılaştı. Bu karşılaşmada da üstün oyununu sahaya yansıtan Kayserigücü, mücadeleden 5-2 galip ayrılan taraf oldu. Bu karşılaşmanın ardından Ejder İş Makineleri Kayserigücü'nün Avanos kampı sona erdi.

Çalışmalarını Kayseri'de sürdürecek olan ekip, üçüncü hazırlık karşılaşmasında ise BAL ekiplerinden Suvermez Kapadokya ile karşılaşacak. - KAYSERİ