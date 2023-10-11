Kayseri Yolspor'un Genç Futbolcusu Hanifi Can Söğüt Hat-Trick Yaptı
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Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Yolspor'un genç golcü futbolcusu Hanifi Can Söğüt, Kocasinan Ülküspor maçında attığı 3 golle hat-trick yaptı. Yolspor, maçı 4-1 kazanarak liderliğe oturdu.
Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Yolspor'un genç golcü futbolcusu Hanifi Can Söğüt, Kocasinan Ülküspor maçında attığı 3 golle hat-trick yaptı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayseri Yolspor, yeni sezona galibiyetle başladı. Ligin 1. haftasında Kocasinan Ülküspor'u 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan turuncu siyahlı takım, ilk hafta sonunda liderliğe oturdu. Kocasinan Ülküspor maçında takımı adına 3 gole imza atan 2004 doğumlu Hanifi Can Söğüt hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Hanifi Can, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Attığı 3 golle ilk hafta sonunda gol krallığında zirveye yer alan Hanifi Can Söğüt'ün, bu sezon lige damga vurması bekleniyor. - KAYSERİ