Üye Girişi
Haberler

Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

TVF Kadınlar 2. Lig 13. Grupta oynanan karşılaşmada Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu set vermeden 3-0 mağlup etti.

TVF Kadınlar 2. Lig 13. Grupta ligin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Ömer Açıcı, Burcu Duran

Kayseri Voleybol Kulübü: F. Gül Demir, Zeynep Akçakaya, Simge Çelen, Dilara Kılavuz, Beyza Ceyhan, Yağmur Gökdemir, Sude Şerbetçi, Yağmur Altıntaş, Yeşim Aydoğan, Sevval Öztürk, Yağmur Çığır, İkra Pursal

Adana Voleybol: Z. Mehir Ocak, Sude Naz Şafak, Ecem İlgezdi, Bengisu Unen, Ece Akyürek, İkranur Metin, Defne Ulu, Nilgu Karsandı, Pelin Yıldızsoy ve Sefa Yılmaz

Setler:

1.Set: 25-07 (Kayseri Voleybol lehine)

2.Set: 25-19 (Kayseri Voleybol lehine)

3.Set: 25-16(Kayseri Voleybol lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Kayseri Adana Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title