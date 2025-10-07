Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Yıldırım: Gençlerimizi Başarıya Hazırlıyoruz

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, başarı çıtasını yukarılara çekmek adına çaba sarfettiklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kayseri İl Temsilcisi ve Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım, voleybola olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım; "Kayseri'de voleybolu hak ettiği noktaya taşımak için çıktığımız yolda, kısa sürede ciddi bir ivme yakaladık. Özellikle gençlerimizin ve ailelerinin bu spora gösterdiği ilgi bizleri motive ediyor. Voleybolu Kayseri'de farklı bir noktaya taşıyoruz. Bize destek veren kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve tüm voleybol sevdalılarına teşekkür ediyorum" dedi.

İl Temsilcisi Yıldırım; "Planımız yalnızca yerel başarılarla sınırlı değil. Kayseri'den Türkiye çapında başarılar elde edecek takımlar ve sporcular yetiştirmek amacıyla altyapı çalışmaları da hızla sürdürülüyor. Şuanki odak noktamız genç yaş grupları. Midi Kızlar Ligi gibi organizasyonlar, bu anlamda çok değerli. Burada mücadele eden her sporcumuz, gelecekte Ay-Yıldızlı formayı giyecek potansiyele sahip" dedi. - KAYSERİ