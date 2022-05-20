Kayseri Valisi'ne Kayserispor forması - Haberler

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Kayseri Valisi'ne Kayserispor forması

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Valisi'ne Kayserispor forması

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Kayserispor forması hediye edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Kayserispor forması hediye edildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayseri'nin yeni Valisi Gökmen Çiçek'e hoş geldin ziyaretinde bulundu. Başkan Berna Gözbaşı ile Teknik Direktör Hikmet Karaman, şehrin yeni valisine Kayserispor forması hediye etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ziyaret ile ilgili açıklamasında; "Kayserispor'umuzun birleştirici gücüne yeni Valimiz sayın Gökmen Çiçek güç katacak. Bugünkü ziyaretimizde güzel sohbeti, Kayserispor ile ilgili övgü dolu sözleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Daha büyük hedeflere birlikte ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Berna Gözbaşı, Gökmen Çiçek, Kayserispor, Kayseri, Spor, Haberler

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