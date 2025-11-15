Kayseri U16 Ligi'nde Türkiye Şampiyonası'na Üç Takım Katılma Hakkı Kazandı

2025-2026 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi Play-Off final maçlarında, üç takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

2025-2026 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi'nde normal sezonun ardından Play - Off yarı finl ve Play-Off final maçları oynandı. Normal sezonun ardından 8 takım Play- Off'a kalırken 8 takım arasında Kocasinan Şimşekspor, Hunatspor, Erciyes 38 FK ve Kayseri Şekerspor finale kalan 4 takım oldu. Finale kalan 4 takımdan Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor ve Gültepspor takımları mutlu sona ulaştılar. Rakiplerini mağlup eden Kocasinan Şimşekspor, Gültepespor ve Kayseri Şekerspor finalde kaybetmesine rağmen Erciyes 38 FK'nın şampiyon olması halinde profesyonel takım alt yapısı olması ve akademi ligine katılmaması nedeniyle Türkiye Şampiyonasına gidememesi sonrası son takım Kayseri Şekerspor oldu. Yaşanan sevinçlerin ardından şampiyon olan takımlara kupalarını Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ve Erciyes 38 FK Teknik Direktör Gökhan Ünal takdim etti. - KAYSERİ