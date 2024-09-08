Kayseri Ticaret Odası, Erva Spor Kulübü Sporcularına Moral Ziyareti Yaptı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ve İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte KTO Erva Spor Kulübü sporcularına yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde moral ziyaretinde bulundu. Düzenlenen etkinlikle sporculara, Bubble Show gösterisi yapıldı. Kayseri Ticaret Odası tarafından hazırlanan okul çantası ile kırtasiye seti sporculara hediye edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde Kayseri Ticaret Odası tarafından Kayabaşı Mahallesi'nde kurulan Erva Spor Kulübünde yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi moral etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, İcra Kurulu Üyeleri ile KTO Erva Spor Kulübü sporcuları bir araya geldi.

Geleceğin sporcularının etkinlikte yapmış oldukları teakwondo ve karate gösterileri ile büyük beğeni topladı. Bubble Show gösterisi ile sporcular keyifli anlar yaşadılar.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kulüp sporcularını hem moral vermek, hem de Kadın Girişimcilere tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi. Geleceğin sporcularına tavsiyelerde bulunan Başkan Gülsoy, "Okulunuza severek giderseniz, spor kulübünüze severek gelirseniz başarılı olursunuz. Her şeyin başı severek aşkla çalışmaktır. Başarının anahtarı disiplindir. Sizlerde ders zamanı ders, spor zamanı spora vakit ayırın. Çalışırsanız başarılı olursunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Güzel yerlere gelmenizi diliyorum. Bu ülkeye sadakatle hizmet etmenizi ümit ediyorum." Dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise ERVA Spor Okullarının amacının iyi bir insan, iyi bir birey ve işini iyi yapan gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Tuğbahan İlgü'de İcra Kurulu üyeleriyle birlikte KTO ERVA Spor Kulübü öğrencileriyle biraraya gelmekten mutlu olduklarını belirtti. İlgü, kulüp sporcularına kadın girişimciler olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Etkinlik sonunda Kayseri Ticaret Odası tarafından hazırlanan okul çantası ile kırtasiye seti sporculara hediye edildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KAYSERİ