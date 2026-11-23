Kayseri'de Taekwondo İl Temsilciliği öncülüğünde 2026 yılı istişare ve değerlendirme toplantısı Develi'de gerçekleştirildi.

Kayseri Taekwondo il temsilciliği, 2026 yılı istişare ve değerlendirme toplantısını Develi ilçesinde 20'ye yakın kulüp ve İl Hakem Komitesi ile İl Tertip Komitesi bir araya gelerek yapıldı. Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda 2026 yılında yapılan faaliyetlerin okunması organizasyonların ve çalışmaların anlatılması ile 2027 yılında yapılması planlanan faaliyetlerin istişaresi yapıldı. Kayseri'de faaliyet gösteren kulüp antrenörlerinin görüş ve önerileri ile devam eden toplantıda birlik ve beraberlik cümleleri, ortak mesaj oldu.

Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek, "Kayseri taekwondosunun 2027 yılında faaliyetler ve şampiyonlarla daha aktif hale nasıl gelebilir konusu masaya yatırıldı. İstişare toplantısına katılan il tertip komite üyesi Sindelhöyük Spor kulübü başkanı Bilge Tekir, il hakem komite başkanı Filiz Açıkgöz ve yönetim kurulu üyelerine kulüp başkanlarımıza antrenörlerimize ve bizleri dernek binalarında ağırlayan misafir eden Ali Aslan hocamıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. 2027 yılının şimdiden hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı