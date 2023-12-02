Kayseri Süper Küme Amatör Küme'de lider ile takipçi karşı karşıya

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda lider Kayseri Esen Metal SK ile takipçisi Kayseri Şekerspor arasındaki maç büyük bir mücadeleye sahne olacak.

Kayseri Süper Küme Amatör Küme'de ilk yarının son maçında lider Kayseri Esen Metal SK ile takipçisi Kayseri Şekerspor karşı karşıya gelecek.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda haftanın maçında Kayseri Esen Metal SK ile Kayseri Şekerspor 3 puan mücadelesi verecek. B Grubunda namağlup yoluna devam eden Kayseri Esen Metal SK ile takipçisi Kayseri Şekerspor'un karşılaşmasının büyük mücadeleye sahne olması bekleniyor. Ligde geride kalan 8. hafta sonunda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayseri Esen Metal SK 20 puanla liderlik koltuğunda otururken takipçisi Kayseri Şekerspor ise 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlup alarak 19 puanla 3. sırada yer alıyor.

Yarın Argıncık Stadı'nda oynanacak olan Kayseri Esen Metal SK ile Kayseri Şekerspor maçı saat 15.00'de başlayacak. Futbol severlerin bu önemli maça ilgi göstermesi bekleniyor. Her iki takımda zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - KAYSERİ