Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Programı Güncellendi

Kayseri Süper Amatör Küme play-off 5. ve 6. Hafta programı belli oldu. Müsabakalar Salı ve Perşembe günü oynanacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği, Süper Amatör Küme Play-Off 5. ve 6. Hafta programı belirledi. İlk 4 haftası oynanan ve 2 haftalık fikstür sonrasında nihayetlenecek sezonun son 2 hafta programı açıklandı. Buna göre müsabakalar 25 Mart Salı ve 27 Mart Perşembe günleri oynanacak.

Futbol İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre Play-Off 5. hafta ve 6. hafta programı şöyle:

5. hafta

25 Mart Salı Argıncık 1 Nolu Saat

Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor 21: 00

25 Mart Salı Argıncık 2 Nolu Saat

Esen Metalspor-Kocasinan Şimşek 21: 00

6. hafta

27 Mart Perşembe Argıncık 1 Nolu Saat

Hacılar Erciyes-Kocasinan Şimşek 21: 00

27 Mart Perşembe Argıncık 2 Nolu Saat

Özvatanspor-Esen Metalspor 21: 00 - KAYSERİ