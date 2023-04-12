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Kayseri Süper Amatör Küme Play Off: Kayseri Şekerspor: 2Kayseri Atletikspor: 3

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off: Kayseri Şekerspor: 2Kayseri Atletikspor: 3

Spor Haberleri

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı final maçında Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor karşılaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı final maçında Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları neticesinde Kayseri Atletikspor 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Halit Karacabay, Erkan Kırçıl

Kayseri Atletikspor: Muhammed Yasin, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Yusuf Tolu, Yusuf Karamanoğulları, Furkan Batar, Emre Tunahan Gürbüz, Samet Şimşek, Doğukan Kılıç (Dk.55 Anıl Çalış), Emre Fındık, Resul Yıldırım

Kayseri Şekerspor: Ebubekir Kara, Devlet Karataş, Furkan Ulutaş Melih Akça, Çayan Yeşilkaya, Mehmet Doğru, Ziyahan Erbaşı, Barış Temizyürek, Batuhan Kaya, Mehmet Ali Öncü, Ömer Faruk Karadoğan

Goller: Emre Tunahan Gürbüz, Abdulsamet Şimşek, Anıl Çalış, (Kayseri Atletikspor) Mehmet Ali Öncü, Çayan Yeşilkaya (Kayseri Şekerspor) (Penaltı) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şekerspor Uğur Taşpınar Kayseri Spor Haberler

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