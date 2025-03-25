Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Hakemleri Belirlendi

Süper Amatör Küme Play-Off 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor arasındaki final niteliğindeki maçı Ahmet Pakırcı'nın yönetmesine karar verildi.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçları bugün oynanacak. Argıncık 1 ve 2 Nolu sahada oynanacak ve saat 21: 00'de başlayacak Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor ve Esen Metalspor-Kocasinan Şimşekspor maçlarında görev alacak hakem triosu belli oldu.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre, bugün oynanacak iki maçta görev alacak hakem trioları şöyle:

Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor: Bekir Kahraman, Furkan Koç, Caner Kalem

Esen Metalspor-Kocasinan Şimşek: Ahmet Pakırcı, Mert Karslı, Mustafa Öztürk - KAYSERİ