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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Hakemleri Belirlendi

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Hakemleri Belirlendi
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor arasındaki kritik maçı Ahmet Pakırcı yönetecek.

Süper Amatör Küme Play-Off 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor arasındaki final niteliğindeki maçı Ahmet Pakırcı'nın yönetmesine karar verildi.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçları bugün oynanacak. Argıncık 1 ve 2 Nolu sahada oynanacak ve saat 21: 00'de başlayacak Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor ve Esen Metalspor-Kocasinan Şimşekspor maçlarında görev alacak hakem triosu belli oldu.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre, bugün oynanacak iki maçta görev alacak hakem trioları şöyle:

Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor: Bekir Kahraman, Furkan Koç, Caner Kalem

Esen Metalspor-Kocasinan Şimşek: Ahmet Pakırcı, Mert Karslı, Mustafa Öztürk - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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