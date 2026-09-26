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Kayseri Süper Amatör Küme ekibi Hacılar Erciyesspor dış transferde 3 isimle anlaştı

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Kayseri Süper Amatör Küme ekibi Hacılar Erciyesspor dış transferde 3 isimle anlaştı
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, dış transferde Berat İşkol, Emirhan Göktaş ve Mesut Çelik ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, 11 Ekim'de başlayacak yeni sezonda başarılı olup şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor dış transferde 3 yeni isim ile anlaştı.

2026-2027 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefleyen Hacılar Erciyesspor çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünde forma giyen Berat İşkol, Kocasinan Şimşekspor'da forma giyen Emirhan Göktaş ve Ürgüpspor'da forma giyen Mesut Çelik'i kadrosuna kattı.

Genç ve dinamik bir kadro oluşturan Hacılar Erciyesspor 11 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda başarılı olup hedefine ulaşmak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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