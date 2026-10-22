Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golü Abdulsamed Bozüslü'den geldi

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golü Abdulsamed Bozüslü'den geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu başladı ve sezonun ilk golünü Kocasinan Ülküspor'da Abdulsamed Bozüslü kaydetti. Bozüslü, Amaratspor maçının 3. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken ilk penaltı golü Amaratspor'dan İsmail Aydoğdu'dan geldi.
Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golünü Kocasinan Ülküspor'dan Abdulsamed Bozüslü kaydetti.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 5 müsabakada 21 gol atıldı. Sezonun ilk golü Kocasinan Ülküspor'da geldi. Mavi beyazlılar Argıncık Stadı'nda oynanan Amaratspor maçının 3. dakikada Abdulsamed Bozüslü'nün golü ile 1-0 öne geçerken bu gol sezonun ilk golü oldu.
Sezonun ilk penaltı golü ise Amaratspor'dan İsmail Aydoğdu attı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı