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Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golü Abdulsamed Bozüslü'den geldi

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Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golü Abdulsamed Bozüslü'den geldi
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu başladı ve sezonun ilk golünü Kocasinan Ülküspor'da Abdulsamed Bozüslü kaydetti. Bozüslü, Amaratspor maçının 3. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken ilk penaltı golü Amaratspor'dan İsmail Aydoğdu'dan geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golünü Kocasinan Ülküspor'dan Abdulsamed Bozüslü kaydetti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 5 müsabakada 21 gol atıldı. Sezonun ilk golü Kocasinan Ülküspor'da geldi. Mavi beyazlılar Argıncık Stadı'nda oynanan Amaratspor maçının 3. dakikada Abdulsamed Bozüslü'nün golü ile 1-0 öne geçerken bu gol sezonun ilk golü oldu.

Sezonun ilk penaltı golü ise Amaratspor'dan İsmail Aydoğdu attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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