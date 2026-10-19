Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, Atletikspor'u 2-1 yendi

Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, Atletikspor'u 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 mağlup etti. Hacılar Erciyesspor'un gollerini Hakan Bahran ile penaltıdan Mevlüt Metin atarken, Kayseri Atletikspor'un tek sayısı Alperen Güler'den geldi.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında Kayseri Atletikspor ile Hacılar Erciyesspor karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakikayı Hacılar Erciyesspor 2-1'lık sonuçla kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ömer Keleş, Harun Soyeşik, Furkan Erme
Kayseri Atletikspor: Ali Birol, Ahmet Özdemir, (Ahmet Talha Fındık dk.46),Yusuf Yolu, Emre Tunahan Gürbüz, Mehmet Tatlı, (Armağan Malik Çelik dk.61), İsmail Erdi Halis, (Ayhan Gürbüz dk.73), Alper Durdu, Furkan Batar, Emre Ateş, (Ali Ateş dk.73), Suha Çetin, (Alperen Güler dk.61), Utku Burak Sezer
Hacılar Erciyesspor: Yahya Berat Alemdar, Talha Karaevli, (Abdullah Gürbüz dk.60), Can Ölçer, Batuhan Duran, Mahir Işkın, (Berat İşkol dk.60), Hakan Bahran, (Yüksel Ay dk.65), Melih Akça, Mevlüt Metin, (Ahmet Haktan Keleş dk.85), Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz, Batuhan Kaya
Goller: Hakan Bahran (dk.12), Mevlüt Metin (dk.81 pen) (Hacılar Erciyesspor), Alperen Güler (dk.90+3) (Kayseri Atletikspor)