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Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, Atletikspor'u 2-1 yendi

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Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, Atletikspor'u 2-1 yendi
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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 mağlup etti. Hacılar Erciyesspor'un gollerini Hakan Bahran ile penaltıdan Mevlüt Metin atarken, Kayseri Atletikspor'un tek sayısı Alperen Güler'den geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında Kayseri Atletikspor ile Hacılar Erciyesspor karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakikayı Hacılar Erciyesspor 2-1'lık sonuçla kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ömer Keleş, Harun Soyeşik, Furkan Erme

Kayseri Atletikspor: Ali Birol, Ahmet Özdemir, (Ahmet Talha Fındık dk.46),Yusuf Yolu, Emre Tunahan Gürbüz, Mehmet Tatlı, (Armağan Malik Çelik dk.61), İsmail Erdi Halis, (Ayhan Gürbüz dk.73), Alper Durdu, Furkan Batar, Emre Ateş, (Ali Ateş dk.73), Suha Çetin, (Alperen Güler dk.61), Utku Burak Sezer

Hacılar Erciyesspor: Yahya Berat Alemdar, Talha Karaevli, (Abdullah Gürbüz dk.60), Can Ölçer, Batuhan Duran, Mahir Işkın, (Berat İşkol dk.60), Hakan Bahran, (Yüksel Ay dk.65), Melih Akça, Mevlüt Metin, (Ahmet Haktan Keleş dk.85), Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz, Batuhan Kaya

Goller: Hakan Bahran (dk.12), Mevlüt Metin (dk.81 pen) (Hacılar Erciyesspor), Alperen Güler (dk.90+3) (Kayseri Atletikspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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