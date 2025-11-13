Kayseri Süper Amatör Küme'de 8. Haftada 30 Gol Atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 8. hafta maçlarında 30 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 8. hafta maçları tamamlandı. 7 maçta toplam 30 gol atıldı. Haftanın en gollü maçı 6-1'lik skor ile Başakpınar-Şekerspor oldu. Gaziosmanpaşa-Özvatanspor maçında da 6 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 8. haftada 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Başakpınarspor-K.Şekerspor 1-6

Döğerspor-Yahyalıspor 3-0 (H)

Döğergücü-Amaratspor 2-2

Esen Makina-Argıncıkspor 1-2

Esen Metalspor-Talas Anayurt 1-3

Atletikspor-Hacılar Erciyes 1-2

Gaziosmanpaşa-Özvatanspor 2-4 - KAYSERİ