Kayseri Süper Amatör Küme'de 8. Haftada 30 Gol Atıldı
Kayseri Süper Amatör Küme 8. hafta maçlarında toplam 30 gol atıldı. Haftanın en gollü maçında Başakpınar, Şekerspor'u 6-1 yendi. Diğer sonuçlar arasında Gaziosmanpaşa-Özvatanspor maçı da dikkat çekti.
Kayseri Süper Amatör Küme 8. haftada 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Başakpınarspor-K.Şekerspor 1-6
Döğerspor-Yahyalıspor 3-0 (H)
Döğergücü-Amaratspor 2-2
Esen Makina-Argıncıkspor 1-2
Esen Metalspor-Talas Anayurt 1-3
Atletikspor-Hacılar Erciyes 1-2
Gaziosmanpaşa-Özvatanspor 2-4 - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor