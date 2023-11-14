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Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta sona erdi

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla geride kalan 6. haftada, A Grubu'nda Başakpınarspor yeni lider olurken B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK liderliğini sürdürüyor. Her geçen hafta heyecan arttığı Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu birbirinden önemli maçlar oynanacak. 6. haftada oynanan 8 maçta ise toplam 35 gol atıldı