Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Kayseri Esen Metal SK ile Kayserigücü FK Berabere Kaldı
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kayseri Esen Metal SK ile Kayserigücü FK golsüz berabere kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kayseri Esen Metal SK ile Kayserigücü FK golsüz berabere kaldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Erkan Kırçıl, Kadir Çelikbaş
Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Mehmet Doğru, Bahadır Sarıçiçek, Bahtiyar Ekici, Turgay Aydoğan, Ömer Kaya, (Batuhan Şimşek dk. 69), Hakan Bahran, Selim Yağmur, Beytullah Özcan, (Serdar Karaduman dk. 46), Mehmet Tatlı, (Burak Türkmen dk. 85), Ziyahan Elbaşı
Kayserigücü FK: Yakuphan Kocaoğlu, Abdullah Gürbüz, Sedat Burak Altay, Sedat Sönmez, Furkan Yiğit Yılmaz, İsmail Orhan, Can Ölçer, Batuhan Duran, (Alper Durdu dk. 67), Cüneyt Egemen Karagöz, (Oğuzhan Yalçın dk. 76), Çağlar Erdemci, (Erkan Polat dk. 76), Eren Torbalı - KAYSERİ